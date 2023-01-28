Працюють тільки за згодою та отримують зарплатню: в Харківській області безробітних залучають до суспільних робіт

Державна ініціатива «Армія відновлення» з залучення безробітних до суспільно корисних робіт стартувала в Україні торік. У січні 2023 року до проєкту долучилася і Харківщина.

Участь жителів Харківської області в «Армії відновлення» стала можливою після вдосконалення Урядом відповідного Порядку та врегулювання питання організації суспільно корисних робіт у районах ведення бойових дій.

Як повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, на сьогодні такі роботи вже організовано у 8 громадах 5 районів області: Богодухівського – Богодухівська, Валківська, Краснокутська, Золочівська громади; Куп’янського – Шевченківська громада; Красноградського – Сахновщинська громада; Чугуївського – Чугуївська міська громада; Харківського – Роганська громада.

«Перелік громад, які долучаються до «Армії відновлення», постійно збільшується. Люди виконують вантажно-розвантажувальні роботи, заготовляють дрова для опалення, здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах забезпечення життєдіяльності, розбирають завали, працюють у Пунктах Незламності тощо», – розповіла Віта Ковальська.

Заступниця начальника ХОВА підкреслила: в районах, які внесено до єдиного переліку територій ведення бойових дій, безробітних залучають до суспільно корисних робіт тільки за їх згодою.

«У Харківській області «Армія відновлення» вже налічує 57 робітників, згодом планується залучити ще близько 600 людей. Дякую кожному, хто зараз працює. Навіть якщо через російську агресію ви втратили роботу, участь у суспільно корисних роботах – це можливість долучитися до перемоги на трудовому фронті», – зазначила Віта Ковальська.

Зарплату за суспільно корисні роботи визначено на рівні не нижче мінімальної, тобто 6700 гривень. Всього на 1 квартал 2023 року з Фонду державного соціального страхування України для Харківщини на фінансування суспільно корисних робіт передбачено майже 5,5 мільйона гривень.

Довідково. Суспільно корисні роботи організовуються під час воєнного стану за рішеннями військового командування або військових адміністрацій з метою подолання наслідків воєнної агресії, для відновлення територій після обстрілів, надання допомоги постраждалим людям, тощо.

Конкретні види робіт визначаються рішеннями військових адміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування відповідно до орієнтовного переліку та з урахуванням обставин, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті).

Агентство Телевидения Новости