На Куп’янському напрямку ворог обстрілює позиції наших військ та обороняється

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 січня. 339 доба війни.

Російська федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є жертви серед мирного населення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу російської федерації.

На Слобожанському напрямку в результаті мінометних та артилерійських обстрілів шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости