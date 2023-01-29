Руйнування на Харківщині

Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває. Минулої доби окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих.

У Куп’янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

Джерело: Офіційний телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Агентство Телевидения Новости