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В Новобаварському районі горів гуртожиток: на місці знайшли тіло чоловіка

В Новобаварському районі горів гуртожиток: на місці знайшли тіло чоловіка

Напередодні о 22:11 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що горить кімната на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку (у минулому гуртожиток) за адресою: м. Харків, вул. Тимирязєва, 26а.

До місця події прибуло 6 відділень на автоцистернах та 1 на автодрабині. Площа пожежі склала близько 20 кв. метрів. Під час гасіння пожежі у сусідній кімнаті  вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження.

Також з задимленого під’їзду будинку співробітниками ДСНС було врятовано 7 осіб, ще 12 мешканців було евакуйовано.

О 23:00 пожежу було локалізовано, а о 00:22 повністю ліквідовано.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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