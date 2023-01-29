Значний дефіцит електроенергії

Споживання електроенергії зранку у неділю, 29 січня, перебуває на тому ж рівні, що й в суботу. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним. Про це повідомили в “Укренерго“.

“З технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа, пояснили в “Укренерго”. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.

“Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак росіян та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем окупантів. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Агентство Телевидения Новости