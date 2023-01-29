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Ялинка, як спосіб обігріву

Ялинка, як спосіб обігріву

Комунальники почали збирати ялинки з 16 січня. Усього планують переробити близько 20 тисяч дерев.

Про це розповів заступник директора “Комплексу з вивезення побутових відходів” Артем Семикопенко.“Перероблені ялинки ми використовуємо для обігрівання ремонтних боксів, для обігрівання підприємства. Також люди звертаються на підприємство, то ми привозимо їм (дроблені ялинки — ред.) для утеплення саджанців, також для обігрівання використовують. Щодня на лінію для збирання ялинок виходить близько 37 одиниць техніки. Плануємо переробити близько 20 тисяч ялинок”, — сказав він.

29 січня комунальники планують закінчити дроблення дерев.

Джерело: Суспільне

Агентство Телевидения Новости

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