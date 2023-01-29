У Пентагоні набирають обертів спроби відправити F-16 в Україну

Група військових чиновників непомітно підштовхує Пентагон до схвалення відправки винищувачів F-16 до України, щоб допомогти країні захистити себе від російських ракет та безпілотників.

Україна залишила F-16 американського виробництва у своєму списку бажань зброї після російського вторгнення минулого року. Але Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи ППО як більш нагальні потреби, оскільки Україна прагне захистити громадянську інфраструктуру та відтіснити територію, окуповану російськими військами.

За словами представника Міноборони США та двох інших учасників дискусії, у той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Міністерства оборони з винищувачів набирає обертів.

Байден заявив, що США надішлють Україні танки Abrams. Частково підштовхнуте швидким схваленням танків і систем протиповітряної оборони Patriot — які нещодавно були заборонені для експорту в Україну — у Києві відновився оптимізм щодо того, що американські літаки можуть бути наступними.

“Я не думаю, що ми проти”, — сказав високопосадовець Міністерства оборони США про F-16, виступаючи на умовах анонімності для обговорення дуже делікатного питання в дебатах. Він наголосив, що остаточного рішення ще не було.

Однак Україна ще має заявити, що винищувачі є її головним пріоритетом, зазначив чиновник, оскільки Пентагон зосереджений на відправленні Києву коштів, необхідних для безпосередньої боротьби. Але незабаром винищувачі можуть вийти на перше місце. Останніми днями Київ відновив свій запит на сучасні винищувачі, а головний радник міністра оборони країни повідомив ЗМІ, що офіційні особи наполягатимуть на отриманні літаків із США та європейських країн.

Зараз Україна та її західні союзники ведуть «прискорені» переговори про можливе відправлення як ракет великої дальності, так і військових літаків.

«Якщо ми їх отримаємо, переваги на полі бою будуть просто величезними. … Це не просто F-16: літаки четвертого покоління, це те, що нам потрібне», — повідомив Юрій Сак, радник міністра оборони Олексія Резнікова.

Десятки сучасніших літаків стануть доступними протягом наступного року, коли такі країни, як Фінляндія, Німеччина та Нідерланди, перейдуть на американські винищувачі F-35.

“Якщо вони отримають [F-16] Viper і у них буде активна ракета класу “air-to-air” з радаром, який в даний час є у F-16, з деяким електронним захистом, тепер це буде рівна гра”, — зазначив представник Міноборони США.

Навіть якщо США вирішать не посилати ВПС F-16, інші західні країни мають винищувачі американського виробництва, які вони могли б поставити. Наприклад, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра минулого тижня заявив у парламенті Нідерландів, що його кабінет розгляне питання про постачання F-16, якщо Київ запросить їх. Але США мають схвалити передачу.

Високопосадовці Пентагону визнають, що Україні потрібні нові літаки у довгостроковій перспективі. Але на даний момент деякі стверджують, що Україна потребує більш традиційних засобів протиповітряної оборони, таких як Patriots і NASAM, які постачають США та інші країни, тому що доставка літаків може тривати місяці.

Цілком імовірно, що військова підготовка США не розпочнеться без рішення президента про постачання американських винищувачів. Весь цей час адміністрація Байдена турбувалася про те, що відправлення сучасної зброї Росія може сприйняти, як ескалацію, що змусить Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Але офіційні особи зазначають, що F-16 вперше було збудовано у 1980-х роках, а ВПС вже виводять частину флоту з експлуатації. За їхніми словами, відправлення Україні малопомітних американських F-22 або F-35 вважатиметься ескалацією, а відправлення F-16 – ні.

Член палати представників Майк Куіглі (штат Іллінойс), який є співголовою Української фракції Конгресу, сказав, що він «не проти» надання Києву F-16, але загалом виступає за надання Україні «всього, що працює».

«Не можна вести війну наполовину. Потрібно зустріти Путіна зброєю до зброї, тому що в чисельності військ уже є надзвичайний дефіцит, — сказав Куіглі. — Все, що працює, все, що їм потрібно, надсилайте».

Але головний демократ у комітеті Палати представників із збройних сил, член палати представників Адам Сміт (Вашингтон) поставив під сумнів необхідність відправлення F-16 у конфлікт, де винищувачі не відіграли вирішальної ролі. Він зазначив, що F-16, як і старі МіГи, про які йшлося минулого року, будуть уразливі для російської системи ППО та винищувачів п’ятого покоління. Натомість Сміт наголосив на необхідності постачання боєприпасів для батарей ППО, ракет більшої дальності, танків та бронетехніки.Більш детальні коментарі у джерелі: POLITICO ; оригінал англійською мовою.

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