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Викриття крадіжки паливно-мастильних матеріалів

Викриття крадіжки паливно-мастильних матеріалів

На Харківщині працівники поліції викрили групу осіб у крадіжці паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства.

Свою злочинну діяльність чоловіки розпочали у вересні 2022 року. До злочинної діяльності причетні 9 співробітників підприємства.

На даний час встановлюється сума завданої матеріальної шкоди державі.В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники розробили та налагодили систематичну схему по викраденню паливно-мастильних матеріалів. Щодня працівники підприємства викрадали від 100 до 300 літрів дизельного пального. Потім вказане паливо вони збували 4 постійним клієнтам за ціною 40 гривень за літр.29 січня працівники Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, Лозівською міжрайонною прокуратурою та СБУ провели 15 санкціонованих обшуків.

Правоохоронці виявили та вилучили близько 5 тонн дизельного пального.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомляє поліція Харківської області

Агентство Телевидения Новости

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