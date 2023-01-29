Окупанти обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ: пошкоджено елеватор та залізничне підприємство

За добу з 28 по 29 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

2 – для перевірки після ворожих обстрілів;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Два рази надзвичайники з м. Вовчанська та Куп’янська виїжджали на перевірку території міста, які постраждали від ворожий обстрілів.

У місті Вовчанськ виявлено пошкодження 4 приватних домоволодінь, господарчих споруд, 3 автомобілів, а також 4 металевих ємностей елеватора, 3 складських будівель, плавзасобу та паркану одного з сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.

У місті Куп’янськ виявлено пошкодження приватного домоволодіння, а також 2 пасажирських вагони та колію на території залізничного підприємства. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 18 тон питної води.

Агентство Телевидения Новости