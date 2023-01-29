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«Дружив» з окупантами і забезпечив їх транспортом – на Куп’янщині викрито чергового колаборанта

«Дружив» з окупантами і забезпечив їх транспортом – на Куп’янщині викрито чергового колаборанта

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф. Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, на початку травня 2022 року добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня – до моменту звільнення села від загарбників.

Крім того, у червні підозрюваний у супроводі озброєних стрілецькою вогнепальною зброєю військовослужбовців зс рф приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях. 

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

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