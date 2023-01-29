Як відновити втрачені документи?

З 24 лютого роботу відділів Державної міграційної служби України в Харківській області було призупинено. Більшість підрозділів відновили свою роботу влітку або восени. Деякі не працюють і досі. Так, на деокупованих територіях Харківщини працює лише чотири відділи ДМС.

– Наразі в нашій області працює Балаклійський, Ізюмський, Шевченківський (селище Шевченкове). А також Дергачівський відділ, хоча була окупована лише частина громади, ми вважаємо її частково деокупованою, – розповіла спеціалістка пресслужби ГУ ДМСУ в Харківській області Яна Гузікова.

Після відновлення роботи, станом на 12 січня 2023 року, деокуповані відділи ДМС оформили 3643 паспорти. З них 1426 – ID-карток, 1642 закордонні паспорти та вклеїли 266 фотокарток до паспортів старого зразка.

На територіях Харківщини, що не були окуповані, також працюють не всі відділи міграційної служби. Так, звернутися за послугами можна до Первомайського, Лозівського, Зміївського та Чугуївського відділів.

– Богодухівський відділ наразі лише надає консультації та вклеює фотокартки у паспорт старого зразка. Поки що підрозділ не надає послугу оформлення паспортних документів засобами єдиного державного реєстру, – пояснила Яна Гузікова.

Загалом за минулий рік у Харківській області було оформлено 112 тисяч 189 паспортних документів. З них 34 749 ID-карток, 62 366 закордонних паспортів, вклеєно 12 015 фотокарток. Також видано 421 посвідку іноземцям, 2622 тимчасові посвідки та 16 паспортів у формі книжечки. Останні оформлюють лише за рішенням суду.

– Наразі особи можуть прийти до будь-якого підрозділу ДМС для оформлення документів. Незалежно від їхнього місця реєстрації. Стосовно відновлення роботи підрозділів у інших громадах поки що немає інформації. Інформація про відкриття відділень буде з’являтися на сайті ДМС та сторінці у Фейсбук, – зазначили у пресслужбі ГУ ДМСУ.

Зріс попит на закордонні паспорти

Первомайський міграційний відділ почав повноцінно працювати лише у вересні 2022 року. Робота відділу була зупинена повністю лише на один місяць, а інші чотири місяці люди могли отримувати консультації стосовно документів.

– Після відновлення роботи нашого відділення стало важче працювати. Нас під’єднали до системи й було дозволено оформлювати документи не за місцем реєстрації особи. До нас почали звертатися люди з інших районів та деокупованих територій. Перший час було дуже важко, але згодом усе налагодилося. Особливо зріс попит на оформлення закордонного паспорта. Наразі цей ажіотаж спав, і ми працюємо у звичному режимі, – розповіла начальниця Первомайського відділу РВ ГУ ДМС Тетяна Ярова.

За 2022 рік Первомайський відділ оформив 1583 закордонні паспорти та 971 ID-картку.

Багато документів утрачено

Ворожими обстрілами в Ізюмі було повністю зруйновано відділ ДМС. Наразі у місті працює мобільна група оформлення документів. Лише у перший день роботи до міграційників звернулося понад 100 осіб для отримання консультацій щодо відновлення втраченого паспорта.

– З Харкова приїжджає бригада, приганяє машину, а ми тут приймаємо людей. Мобільна група приїжджає приблизно раз на тиждень, у четвер. Але за день ми можемо прийняти 15-20 осіб, не більше. І це дуже мало, адже людей в Ізюмі багато, дуже багато втрачених документів, – розповіла начальниця Ізюмського відділу ГУ ДМС Лариса Задорожня.

Міграційниця каже, що наразі вирішується питання щодо налаштування системи та відновлення роботи відділення у повному обсязі.

– До нас завітало керівництво та пообіцяло встановити систему, провести ремонт у приміщенні. І ми сподіваємося, що незабаром зможемо повноцінно відновити свою роботу, – зазначила начальниця Ізюмського відділу ГУ ДМС.

До Ізюмського відділу ДМС звертаються мешканці інших громад, районів та навіть областей. Це пов’язано з невеликою кількість відкритих відділень на Харківщині.

– Дуже багато військових з передової звертаються за оформленням документів із Соледара, Бахмута, Лимана. Дуже багато людей, які втратили свої документи, або тих, у кого російські військові забрали документи. Це взагалі дуже болюче питання, – наголосила Лариса Задорожня.

Алгоритм відновлення паспорта або ID-картки

Знищені або втрачені документи можна відновити в територіальних органах Державної міграційної служби. Наразі ДМС надає такі послуги:

оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;вклеювання фотографій до паспорта громадянина України з досягненням 25- та 45-річного віку;одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У випадку втрати паперових документів, можна використовувати послугу у застосунку «Дія» – «єДокумент». На час воєнного стану він є цифровим аналогом посвідчення.

Для відновлення паспорта необхідно звернутися до найближчого підрозділу ДМС з таким переліком документів:

заява про втрату паспорта (можна написати на місці);витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (якщо паспорт вкрали);квитанція про сплату адміністративного збору;довідка ІПН;свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб чи його розірвання (за наявності).

Довідка ВПО може знадобитися для встановлення місця реєстрації чи для підтвердження особи.

Якщо втрачено ІПН, то необхідно звернутися до будь-якого податкового органу з такими документами:

заява за формою № 5ДР;оригінал та копія паспорта чи ID-картки.

Відновлення документів про освіту та дублікати свідоцтв

Якщо втрачено документ про вищу освіту, то необхідно звернутися до вишу або його правонаступника. У разі відсутності правонаступника можна звернутися до управління Міністерства освіти і науки. Також серед варіантів – отримати електронну версію дипломів та атестатів про освіту на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Чат-бот у Телеграмі EDUCATIONUABOT допоможе з відновленням документів про освіту.

Якщо втрачено атестат, випускники можуть звернутися до закладу, що видав документ. Якщо знаєте серію та номер власного документа, то можете оформити електронний запит і отримати на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Дублікати свідоцтв та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу можна отримати у будь-якому підрозділі ДРАЦСу або на порталі «Дія». Детальнішу інформацію можна знайти в телеграм-боті «Дія» – «Державні послуги онлайн».

Також у Харківській області працює дев’ять сервісних центрів МВС. Там можна отримати такі послуги:

послуги з реєстрації, перереєстрації транспортних засобів;відновлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;відновлення втраченого чи обмін наявного посвідчення водія;отримання свідоцтва про допуск водія чи транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів.

Правовстановлюючі документи на житло

Якщо людина втратила документи на нерухомість, то можна отримати дублікати. Вони мають таку ж юридичну силу, що й оригінали. Щоб відновити технічний паспорт будинку або квартири, необхідно звернутися до будь-якого бюро технічної інвентаризації. Для цього треба зібрати такі документи:

витяг з Реєстру речових прав (якщо реєстрація проведена після 2013 року);інформаційна довідка щодо реєстрації права власності (якщо реєстрація проводилася до 2013 року).

Відновити втрачений правовстановлюючий документ складніше.

– Варіантів відновлення правовстановлюючих документів дуже багато. Безпосередньо ті, що є в реєстрі – там простіше, людина просто отримує витяг з реєстру. Того, що стосується бюро технічної інвентаризації (якщо реєстрація проводилася до 2013 року), людина може звернутися до органу місцевого самоврядування, який видавав документ на право власності на майно. Як правило, він видавався у двох примірниках, тому другий примірник знаходиться в органі місцевого самоврядування. Дуже часто БТІ може знайти копії правовстановлюючих документів, – пояснив адвокат Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов.

Також можна звернутися до нотаріуса, який посвідчував право на спадкування, договір дарування або купівлі-продажу. У випадку, якщо отримати дублікат документа неможливо, треба звертатися до суду. Рішення суду буде замінювати правовстановлюючий документ, який потім буде внесено до Реєстру речових прав на нерухоме майно як підстава права власності.

Джерело: Слобідський Край

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