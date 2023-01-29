Базова рутина: міни, невідомі території, дроти

Сапер Окремої бригади територіальної оборони Харкова зазначив, що розмінування вже майже буденна річ. Звісно це сумно, але Харків залишається одним із міст де дуже багата кількість мін.

“Кожен день виїжджаємо. Іноді прості завдання, на кшталт сигнальних мін. Але часто мова про нерозірвані боєприпаси. РПГ-7, снаряди від «Урагану» з бойовою частиною. Нейтралізуємо і рухаємося далі. Базова рутина — перевірка невідомих територій. Приходить завдання, і ми перевіряємо кожну травинку та камінь на розтяжки, міни, касетні боєприпаси. Кілька кілометрів за день прогулянка. Постійна увага і напруга, навіть працюючи з зондом, можна побачити протитанкову міну, але не побачити міну «Лепесток», вона маленька.

Під час перевірки на 100% сконцентрований, бо «око замилюється» і ти можеш не пропустити дрібничку яка вибухне тобі в обличчя або в ноги, тому робимо постійно паузи та відпочиваємо. Саперу потрібно бути уважним до деталей, відразу маркувати в голові незвичні предмети, стрічки, дроти, металеві прутки”.

Сапер повинен бути спокійним, адже в його діях не можна поспішати, а навпаки — неквапливо бути дуже уважним до всіх дій та дрібниць, адже від цього залежить життя.

Агентство Телевидения Новости