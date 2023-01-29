Водоканал Харкова продовжує відновлювати роботу

У п’ятницю бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 10 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядкували 10 оглядових колодязів. Зокрема, в Шевченківському районі було усунуто складне пошкодження на водоводі на проспекті Людвіга Свободи,

«Аварія сталася вранці на напірній магістралі діаметром 200 мм, яка забезпечує водопостачанням мешканців одного з мікрорайонів Олексіївського житлового масиву. Ремонтники негайно розпочали її усунення. Виявивши досить серйозне ушкодження, провели комплекс відновлювальних заходів, після чого територію впорядкували. Паралельно провулком Фроловським підготували до заміни технічно зношену ділянку трубопроводу холодного водопостачання діаметром 600 мм», – повідомив начальник районної служби Андрій Целогородцев.

А вже 28 січня, бригади АВР розпочали ліквідацію 16 пошкоджень на водопровідних мережах.

Агентство Телевидения Новости