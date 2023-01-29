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Подолати онкологію та перемогти у війні

Подолати онкологію та перемогти у війні

Звичайна дівчина з Коростеня, Житомирської області, перед якою у житті виникають постійні виклики. Вона – боєць 226 Окремого батальйону 127 Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

«Я патріотка» – говорить Анна та показує тату з гербом України. Зазвичай, дівчина завжди з макіяжем, охайна. При цьому, спрямована долати перешкоди. У боротьбі з онкологією – перемогла. Тепер налаштована перемогти у війні, створити сім’ю та бути прикладом для своїх майбутніх дітей. Вважає, що зараз саме той час – коли всі українці повинні згуртуватися та дати прочуханки росії. Дівчина – стрілець з позивним “Скрепка”.

Початок війни, транспорт не ходить. Дивилася відео про Бучу і Ірпінь, підірвало, не змогла сидіти вдома, щось перевернулося всередині, на очах вбивства людей та дитячий плач. З Коростеня до Вінниці електричкою, добу прожила на вокзалі, звідти поїздом до Харкова з рюкзаком за плечима. Рвалась захищати “неньку”. Поїхала туди, де вважала себе необхідною. З 8 березня була прийнята на службу діловодом до групи логістики. Дали позивний “Скрепка”, хоча хотіла інший. Тепер жартує, що скріпляє весь колектив, а інколи – документи.

Аня до війни працювала оператором в інтернет компанії. Змалку захоплюється зброєю та любить полювання, влучно стріляє. Тож за власним бажанням перейшла стрільцем в бойову роту та зараз знаходиться на передовій, захищаючи кордон, повідомляє

Агентство Телевидения Новости

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