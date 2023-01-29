Майже 20 населених пунктів на Харківщині зазнали ворожих обстрілів протягом доби, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 29 січня. 340 доба війни.

Противник протягом цієї доби здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах, що неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Разом з тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости