В поліції показали наслідки ракетного удару по 4-поверхівці в центрі Харкова (фото)

29 січня близько 22:55 російські армійці завдали ракетної атаки по Харкову: ракета влучила в житловий будинок в центрі місті, в Київському районі.

В результаті обстрілу загинула 85-річна жінка, ще троє людей отримали поранення. Вибухом зруйновано дах та квартира на четвертому поверсі багатоповерхівки, а також пошкоджено вікна в будівлях поблизу місця події.

Минулої доби атак окупантів зазнали міста та села Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони смт Дворічна, Вільшани, село Піщане та інші населені пункти.

У Куп’янську внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель. Уламки снарядів пошкодили приватні домоволодіння та господарчі будівлі місцевих жителів.

Ворожого вогню вкотре зазнало місто Вовчанськ, росіяни влучили у два магазини та приватний будинок.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости