3 ракетних удари, 1 з яких по Харкову

Противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного та 3 ракетних удари, один з яких – по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворожа армія досі веде наступальні дії.

У Харківській області з мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів: Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.

Є постраждалі серед мирних мешканців. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня, привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

Українська авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.

Більш детальна інформація по інших напрямках: в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости