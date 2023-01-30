В Харкові затримали російського агента, який коригував ракетні удари по місту

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у Харкові.

Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Отримані відомості переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер “Телеграм”.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.

Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкту критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник рф залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації.

Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости