Військовий квиток в Дії

“Військовий квиток з’явиться в “Дії” рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо. Що стосується повісток, то їх у “Дії” не буде”, – повідомив Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри.

Одним із перших кроків цифрового військового обліку стала реформа щодо місця проживання. Однак, щоб змінити місце прописки, чоловіку потрібно було знятися з військового обліку й стати на облік в іншому місці, саме тому цього часто уникали, щоб не отримати повістку. А якщо змінювати місце реєстрації в “Дії”, то йде сповіщення, що певний громадянин змінив адресу.

Але на час повномасштабної війни “Дія” призупинила цю послугу (бо під час воєнного стану не можна змінювати місце реєстрації). Водночас працюють над тим, щоб внести до неї зміни (аби жінки й діти, які не є військовозобов’язаними, могли змінити місце реєстрації), однак “певною мірою це поки що не виходить”.

Агентство Телевидения Новости