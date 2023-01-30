У Харкові зруйновано понад 10 гуртожитків вишу

У Харкові ремонтують гуртожитки вишів, зруйновані російськими обстрілами. Вже півроку тривають роботи в одному із гуртожитків Харківського національного університету міського господарства. Усього у вузу – 10 гуртожитків, і всі вони пошкоджені чи зруйновані війною, пише Суспільне.

У будівлі по провулку Отакара Яроша змінюють вікна і двері, упорядковують коридори, роблять укриття. Тут житимуть переселенці та співробітники університету, які залишилися без житла (для них зарезервували 57 місць). До гуртожитку зараз в’їхали 140 людей. Один із мешканців – Владислав Кулагін, його родина переїхала сюди з Північної Салтівки. Владислав розповів, що російська ракета розбила його помешкання; півроку люди жили у родичів у центрі міста, потім заселилися до гуртожитку.

Як розповіла директор студмістечка Алла Бочарник, гуртожиток з липня приймає людей, що залишилися без житла, із Салтівки. Загалом тут можуть розміститися 240 переселенців. Нагадаємо, за даними мерії, загалом у місті житло втратили понад 150 тис. людей.

Гроші на ремонт гуртожитків виділив виш із власного бюджету, допомогли і волонтерські організації. За інформацією ректора університету Володимира Бабаєва, відновлювати потрібно ще 8 гуртожитків, але грошей не вистачає. Якщо провести лише профілактичні роботи, не дуже дорогі за вартістю роботи з електропостачання, тепло- та водопостачання – то можна заселяти людей у ​​всі гуртожитки на Отакара Яроша. Але є чотири будівлі з серйознішими руйнуваннями, а грошей на їх ремонт поки що немає.

Із 10 університетських гуртожитків найбільші руйнування зазнав гуртожиток №8 на вулиці Шевченка.

Загалом російськими обстрілами пошкоджено усі 10 гуртожитків та три чверті навчальних корпусів Харківського національного університету міського господарства. На їх відновлення потрібно понад 55 млн гривень.

Російські обстріли пошкодили також навчальні корпуси Харківського національного університету імені Каразіна – одного з найбільших вишів країни. За даними прес-служби ХНУ, прильоти було зафіксовано у всі університетські будівлі: вже станом на 22 березня не залишилося жодного непошкодженого корпусу. Найбільші руйнування датуються березнем 2022 року:

2 березня армія рф обстріляла будівлю економічного факультету на вул. Мироносицькій, 1. Будівля, побудована 1928 року, була однією з найкрасивіших у цій частині міста, а тепер від неї залишилися лише стіни;5 березня було зруйновано університетський спорткомплекс на вул. Отакара Яроша, 14;11 березня обстрілом зруйновано корпус Фізико-технічного факультету, що на вул. Курчатова, 31;18 березня було зруйновано будівлю Інституту держуправління на пр. Героїв Харкова, 75.

Агентство Телевидения Новости