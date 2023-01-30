Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:54
Просмотров: 45

Vodafone відновив роботу майже у 90% базових станцій

Відновлення зв´язку на північному сході країни триває. Зв´язок повертається у звільнені населені пункти Харківщини: знов в ефірі базові станції у селах Липці та Циркуни Харківського району, Лісна Стінка, Гетьманівка, Моначинівка та с. Сенькове Куп’янського району, Гонтарівка Вовчанського району та Безруки Дергачівського району, Слобожанське, Заречне та Тихе Чугуївського району, Бугаївка, Піски-Радьківські, Савинці та Новопавлівка Ізюмського району.

Також відновлена мережа в селі Олександрівка Богодухівського району, що розташоване лише за 3 км від кордону.

Відновлена мережа в Харківській області покриває більше 100 населених пунктів. Загалом в Харківській області Водафон відновив роботу 90% базових станцій.

Фахівці продовжують працювати над відновленням об´єктів зв´язку, щоб забезпечити достатню ємність мережі та покращити якість послуг для звільнених для населених пунктів Харківської області. Так, завдяки запуску додаткових базових станцій протягом останнього місяця зв´язок покращено у смт Рогань та місті Борова Ізюмського району, смт Великий Бурлук Купянського району та смт Білий Колодязь Чугуївського району.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 