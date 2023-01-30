Під кригою через алкоголь

Екстрений виклик з приводу: «Переохолодження» надійшов до служби «103» 28.01.23.

Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Харківської обласної клінічної лікарні, двоє 17-річних хлопців впали під лід. Парубки знаходились у стані хмільного сп‘яніння та впали через власну необережність.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників та медиків, хлопців дістали з-під води та після проведення огляду, шпиталізували до лікувального закладу. Життя двох молодиків були врятовані. Центр ЕМД та МК закликає всіх до обережного та відповідального поводження біля льоду.

Агентство Телевидения Новости