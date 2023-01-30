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Під кригою через алкоголь
Екстрений виклик з приводу: «Переохолодження» надійшов до служби «103» 28.01.23.
Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Харківської обласної клінічної лікарні, двоє 17-річних хлопців впали під лід. Парубки знаходились у стані хмільного сп‘яніння та впали через власну необережність.
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників та медиків, хлопців дістали з-під води та після проведення огляду, шпиталізували до лікувального закладу. Життя двох молодиків були врятовані. Центр ЕМД та МК закликає всіх до обережного та відповідального поводження біля льоду.