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Незграбна дезінформація ворожих ЗМІ
Станом на ранок 30.01.2023 окупанти знов поширили багато дезінформації.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації російські ЗМІ з посиланням на видання The American Conservative розповсюдили нібито “план Києва щодо завоювання Криму приречений на поразку, оскільки мешканці півострова хочуть бути у складі рф”. ЗМІ прибрехали про бажання аж 80% кримчан доєднатися до Росії.
До фейкової інформації також належать чутки, що ворожі війська пішли у наступ на півночі Харківської області. Але для ЗСУ, як і для народу подібні чутки залишаються лише брехнею Росії.
Більш детально у Центрі протидії дезінформації.