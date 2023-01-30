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Незграбна дезінформація ворожих ЗМІ

Незграбна дезінформація ворожих ЗМІ

Станом на ранок 30.01.2023 окупанти знов поширили багато дезінформації.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації російські ЗМІ з посиланням на видання The American Conservative розповсюдили нібито “план Києва щодо завоювання Криму приречений на поразку, оскільки мешканці півострова хочуть бути у складі рф”. ЗМІ прибрехали про бажання аж 80% кримчан доєднатися до Росії.

До фейкової інформації також належать чутки, що ворожі війська пішли у наступ на півночі Харківської області. Але для ЗСУ, як і для народу подібні чутки залишаються лише брехнею Росії.

Більш детально у Центрі протидії дезінформації.

Агентство Телевидения Новости

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