Повернення опалення у пошкоджений будинок

Співробітники КП «Харківські теплові мережі» відновлюють опалення у третьому та четвертому під’їздах будинку, який був пошкоджений напередодні під час обстрілів, у Київському районі.Як повідомили на підприємстві, ремонт комунікацій у першому та другому під’їздах можливий тільки після відновлення конструктиву будівлі. Орієнтовно опалення до вцілілих під’їздів мають подати до кінця дня.

У ХТМ зазначили, що усі квартири перевірять на предмет можливих пошкоджень внаслідок вибуху і розповітрять систему.

Агентство Телевидения Новости