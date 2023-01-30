Пожежі у Харкові
За добу з 29 по 30 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок ракетного терору;
5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.
29 січня близько 23:00 в житловий чотирьохповерховий будинок, розташований в центрі Харкова, влучила російська ракета С300. Зруйновано дах і верхній поверх будинку. Виникла пожежа на площі 450 кв.м. Загинула літня жінка. 3 людей отримали поранення, 1 з них врятували рятувальники.
На одній з пожеж, що не пов’язана з ворожими обстрілами, постраждав 74-річний чоловік.
Повідомлення про подію за адресою: м. Ізюм, пров. Терновий, 5 надійшло о 19:15. До місця виїхали 2 відділення 28-ї ДРПЧ та 1 відділення рятувальників з Луганщини. На час прибуття підрозділів площа пожежі склала близько 100 кв.м. Горів дах дерев’яного будинку. В результаті пожежі 74-річний господар отримав опіки голови, обличчя, спини та верхніх кінцівок. Його госпіталізували до опікового центру м. Харкова. О 20:40 вогонь локалізовано, о 23:35 повністю ліквідовано. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.