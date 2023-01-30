Пожежі у Харкові

За добу з 29 по 30 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок ракетного терору;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

29 січня близько 23:00 в житловий чотирьохповерховий будинок, розташований в центрі Харкова, влучила російська ракета С300. Зруйновано дах і верхній поверх будинку. Виникла пожежа на площі 450 кв.м. Загинула літня жінка. 3 людей отримали поранення, 1 з них врятували рятувальники.

На одній з пожеж, що не пов’язана з ворожими обстрілами, постраждав 74-річний чоловік.

Повідомлення про подію за адресою: м. Ізюм, пров. Терновий, 5 надійшло о 19:15. До місця виїхали 2 відділення 28-ї ДРПЧ та 1 відділення рятувальників з Луганщини. На час прибуття підрозділів площа пожежі склала близько 100 кв.м. Горів дах дерев’яного будинку. В результаті пожежі 74-річний господар отримав опіки голови, обличчя, спини та верхніх кінцівок. Його госпіталізували до опікового центру м. Харкова. О 20:40 вогонь локалізовано, о 23:35 повністю ліквідовано. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости