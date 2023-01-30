Нові рентген-апарати у Харківській області

Центр громадського здоров’я передав у регіони ультрапортативні рентгенографічні апарати FDR Xair FUJIFILM. Перші пристрої отримали два військових шпиталі, регіональні протитуберкульозні заклади Харківської, Миколаївської областей та м. Київ.

Перевага такого рентген-апарату, особливо в умовах війни, – мобільність та портативність. Вага рентгену – всього 3,5 кг, що дозволяє працювати в обмеженому просторі та легко переміщати пристрій за потреби. Рентген також може працювати без електрики і на повному заряді зробити до 100 знімків.

«Такі мобільні пристрої – необхідність для ефективної діагностики, тим паче в умовах війни. Ці рентген-апарати дозволять обстежувати людей попри перебої з електропостачанням або за необхідності дозволить лікарям виїжджати до громад на деокуповані території. Наявність таких портативних пристроїв значно скорочує термін постановки діагнозу та дозволяє якнайшвидше розпочати лікування», – каже Яна Терлеєва, завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу ЦГЗ.

Ультрапортативні рентгенографічні апарати FDR Xair FUJIFILM придбано за сприяння Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

Джерело: ХОЦ контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України

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