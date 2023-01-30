Зруйнований будинок у Харкові

Як повідомляє Олег Синєгубов, внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у центрі Харкова повністю зруйнований 4 поверх та частково 3 поверх будівлі. 15 мешканців цього будинку було евакуйовано одразу після вибуху. 3 людям, які постраждали, була надана необхідна медична допомога.

Тіло загиблої жінки рятувальники шукали в завалах 3 години. Отримані нею травми були несумісні з життям.

Зараз спеціалісти ДСНС обстежують сусідні будинки, які також могли отримати пошкодження. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Найближчим часом буде проведена експертиза стану будівлі та ухвалене рішення про можливість його відновлення або остаточного знесення. Усім постраждалим за потреби нададуть тимчасове житло.

Агентство Телевидения Новости