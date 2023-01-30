Понад 500 харківських будівель не підягають відновленню

Небезпечні конструкції розбирають професійні верхолази

Ворожий обстріл у цій багатоповерхівці зруйнував частину під’їзду: квартир з другого до дев’ятого поверху просто немає. Інша частина – зі слідами пожеж. Саме цей будинок – новий об’єкт, де працюють рятувальники.

Небезпечні конструкції розбирають професійні верхолази. Їхнє завдання – підготувати все для подальшої роботи будівельників.

Роботи починають після обстеження будівлі експертами. Кажуть, головне в їхній роботі – демонтувати зруйновані конструкції, не завдавши шкоди вцілілим частинам.

“Щоб не завдати ще більшого руйнування будівлі, треба знати, де знаходяться закладні елементи в бетонних плитах, щоб їх перерізати, та своєчасно їх деблокувати і повноцінно спустити донизу аварійну конструкцію, щоб не зачепити інші конструктивні елементи”, – пояснює начальник групи аварійних робіт аварійно рятувального загону Харкова Микита Захаров.

Скільки пошкоджених будинків уже розібрали, рятувальник Микита Захаров уже не може порахувати. Його команда працювала в різних районах міста та області. За даними міської влади, у Харкові понад 4,5 тисячі будинків, уражених ворожими обстрілами. Півтисячі з них відновленню не підлягають. 90 – у черзі на реконструкцію.

“З початку війни на території міста Харкова було здійснено 307 аварійно–рятувальних робіт, а також робіт з розбирання завалів та розчищення територій від залишків бетонних конструкцій. Що рятувальники проводили спільно з рятувально–рятувальними службами та житлово–комунального господарства. По області таких робіт було здійснено близько 500–т”, – зазначив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Найбільше понівеченого ворожими снарядами житла – у мікрорайоні Салтівка. Після завершення демонтажу зруйнованих частин до роботи беруться експерти та остаточно визначають долю будівель.Джерело: 5 канал





Агентство Телевидения Новости