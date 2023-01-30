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Лобове зіткнення в Пісочині: один з водіїв загинув

Лобове зіткнення в Пісочині: один з водіїв загинув

Напередодні близько 18:40 в смт Пісочин сталося зіткнення Volkswagen та ВАЗ, водій якого загинув на місці.

Автомобіль ВАЗ 21104 під керуванням 33-річного чоловіка виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автівкою Volkswagen під керуванням 30-річного харків’янина.

На місце події виїжджали працівники поліції та бригада швидкої медичної допомоги, які констатували смерть водія ВАЗ.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Всі обставини автопригоди встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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