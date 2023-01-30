Ремонт доріг та тротуарів у Харкові зі збитками для держави – підозрюються дві особи

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), та посадовій особі Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ укладено договір про проведення робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів по вул. Ахсарова у м. Харкові.

Проте директор підприємства вирішив заволодіти бюджетними коштами. Виконані роботи не відповідали тим, які були прописані в угоді. Службовець вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Після цього директор ТОВ підписав вказані акти та скріпив їх печаткою. У свою чергу, посадовець Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР теж засвідчив своїм підписом та печаткою офіційні документи, що призвело до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ.

Своїми незаконними діями підозрювані спричинили державі тяжкі наслідки на суму майже 300 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости