Українцям у Польщі знову виплачуватимуть 500 злотих щомісяця – умови

З 1 лютого для українських біженців у Польщі відновлять виплату грошової допомоги у рамках програми «Сім’я 500+». Йдеться про сім’ї з неповнолітніми дітьми.

Зазначається, що отримувати по 500 злотих (більш як 4 тисячі гривень) щомісяця впродовж року зможуть українські сім’ї, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та мають неповнолітніх дітей на утриманні. Про це повідомляє Про це Finance.ua із посиланням на Zus.pl.

Чи потрібно реєструватися в програмі?

Так, потрібно. Подати заявку та отримати фінансову підтримку можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS. Для цього потрібно:

користуватися польським номером телефону та електронною поштою;мати номер PESEL;увійти на власну сторінку PUE ZUS або ж зареєструватися там;заповнити заявку на допомогу «500+».

Крім того, зареєструватися в програмі українські громадяни можуть через додаток mZUS. Він доступний для завантаження на смартфон через Google Play та AppStore.Також реєстрація доступна через електронний банкінг деяких фінансових установ, а саме:

Millennium S.ABank PKO BPmBank S.APEKAO S.AGetin Noble Bank S.A.Credit Agricole BankAlior Bank S.ABank Pocztowy S.A.BNP Paribas S.ASantander Bank Polska SA.

Хто саме може отримати допомогу?

Особа, яка:

є громадянином України або чоловіком чи дружиною громадянина/громадянки України;перебуває у Польщі на законних підставах;є батьком/матір’ю/опікуном неповнолітнього громадянина України, який прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року або батьком дитини, народженої в Польщі громадянкою України, яка легально перебуває в Польщі;має номер PESEL.

Нові правила для українців в Польщі

З 1 березня біженцям доведеться покривати 50% вартості проживання в місцях колективного розміщення, якщо люди перебувають у Польщі понад 120 днів.З 1 травня — 75%, якщо вони перебувають в країні понад 180 днів.При цьому сума, яку сплачуватимуть біженці покриваючи 50% витрат, не повинна перевищувати 40 злотих на особу на день, а в разі оплати 75% — 60 злотих на день.

Водночас кошти не сплачуватимуть такі категорії українців:

особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними;діти;особи пенсійного віку;вагітні жінки;особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;особи, які виховують не менше трьох дітей;особи, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин.

Також зміняться правила реєстрації громадян України. Зокрема, у громадян буде 30 днів для того, щоб подати заяву на отримання номера PESEL.

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