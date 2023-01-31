За добу відбито атаки окупантів в районах більш ніж 10 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 січня. 342 доба війни.

Розпочалася триста сорок друга доба російського широкомасштабного вторгнення.

Так, протягом минулої доби, противник завдав 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Андріївка на Луганщині.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости