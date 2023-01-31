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Обстріли Вовчанська та Куп’янська: значні руйнування, є жертви

Обстріли Вовчанська та Куп’янська: значні руйнування, є жертви

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості, повідомили в ХОВА.

У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об’єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції. У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.  

Агентство Телевидения Новости

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