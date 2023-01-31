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Рятувальники продовжують пошуки тіла загиблої жінки під завалами будинку в центрі Харкова

Рятувальники продовжують пошуки тіла загиблої жінки під завалами будинку в центрі Харкова

29 січня окупанти нанесли ракетний удар по Харкову, зруйнувавши під’їзд в 4-поверховому житловому будинку в Київському районі. Одна людина загинула, троє отримали поранення.

Сьогодні ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару і пошук загиблої жінки: проводиться демонтаж аварійних конструкцій будинку для отримання доступу до тіла загиблої та вилучення його з-під завалів.

Агентство Телевидения Новости

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