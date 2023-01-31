Під час обстрілів у Вовчанську одна людина загинула, одна поранена: зведення ДСНС за добу

За добу з 30 по 31 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок артобстрілу;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

30 січня у Куп’янську снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю, поранений 41-річний чоловік, пошкоджений житловий будинок та 2 легкові автомобілі, сталась пожежа на площі 0,5 кв. м, яку оперативно загасили вогнеборці 44-ї ДРПЧ.

3 рази рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки.

У м. Куп’янську зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь і локомотивне депо.

У селищі Ківшарівка пошкоджена будівля лікарні.

У Вовчанську – 2 приватні оселі, релігійна споруда, адміністративна будівля, 2 житлові 5-типоврхівки, виробниче підприємство, магазин і 3 торговельних павільйони. Загинула 1 особа, ще 1 зазнала поранень.

На пожежах, не пов’язаних з ворожими обстрілами, 1 особа загинула і 1 постраждала.

Загиблу літню жінку виявили на згарищі приватної оселі в Ізюмському районі. А в селі Котляри Харківського району під час пожежі у своєму будинку отримала отруєння чадним газом та опіки верхньої кінцівки 63-річна жінка. Пожежу на площі 10 кв. метрів оперативно ліквідували рятувальники 11-ї ДПРЧ з Харкова. Причина її виникнення встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости