«Харківські теплові мережі» отримали потужні генератори з Німеччини

9 потужних генераторів отримала Харківщина від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини. Обладнання розподілили між Ізюмським, Харківським та Чугуївським районами та безпосередньо містом Харковом.

«Ми отримали надпотужні генератори, які будуть використовуватися на об’єктах критичної інфраструктури. Вони наразі є дуже потрібними для покращення ситуації в Харківській області. У разі відключення світла генератори забезпечуватимуть жителів громад необхідними послугами», – розповів директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Генератори мають різну потужність: від 440 кВт до 1000 кВт.

«У нас дуже потужне підприємство, тому і потрібна велика кількість генераторів. У разі відключення електроенергії ці прилади будуть використовуватися для підключень котелень, теплових пунктів тощо», – зазначила директорка транспортної філії КП «Харківські теплові мережі» Олександра Бабенко.

Агентство Телевидения Новости