Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:52
Просмотров: 94

Енергетики заживили понад 60% споживачів селища Слатине

Енергетики заживили понад 60% споживачів селища Слатине

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» продовжують відновлювати електромережу в сел. Слатине Харківського району. Як повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, вже 60% селища, яке було знеструмлено з 3 березня, – зі світлом.

За його словами, енергетики виконали дуже великий обсяг робіт, щоб підключити до мережі абонентів.

«Було замінено 40 високовольтних опор і 50 опор ліній 0,4 кВ. Поки що із 40 км пошкоджених ліній відремонтовано 20 км. Відновлювальні роботи тривають. Нам знадобиться ще понад два тижні, щоб заживити всіх споживачів», – зазначив Володимир Климчук.

Він нагадав, що бригадам Дергачівського РЕМ допомагають колеги з інших районів електричних мереж: Валківського, Богодухівського та Красноградського.

Наразі у селищі Слатине проживають 1400 чоловік. До війни населення тут складало понад 6000 осіб.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 