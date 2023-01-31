Енергетики заживили понад 60% споживачів селища Слатине

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» продовжують відновлювати електромережу в сел. Слатине Харківського району. Як повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, вже 60% селища, яке було знеструмлено з 3 березня, – зі світлом.

За його словами, енергетики виконали дуже великий обсяг робіт, щоб підключити до мережі абонентів.

«Було замінено 40 високовольтних опор і 50 опор ліній 0,4 кВ. Поки що із 40 км пошкоджених ліній відремонтовано 20 км. Відновлювальні роботи тривають. Нам знадобиться ще понад два тижні, щоб заживити всіх споживачів», – зазначив Володимир Климчук.

Він нагадав, що бригадам Дергачівського РЕМ допомагають колеги з інших районів електричних мереж: Валківського, Богодухівського та Красноградського.

Наразі у селищі Слатине проживають 1400 чоловік. До війни населення тут складало понад 6000 осіб.

Агентство Телевидения Новости