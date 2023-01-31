Росія готується до наступу і, ймовірно, задіяла ще не всі резерви – ISW

Росія продовжує готувати новий великий наступ та акумулювати для цього сили і резерви. Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 січня, пише ZN.UA.

«Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій», – йдеться у звіті ISW.

Вони зауважили заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що немає жодних ознак того, що росія не готується до мирних переговорів і всі показники вказують на протилежне, а також що росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців та продовжує закуповувати зброю та боєприпаси завдяки збільшенню внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами, такими як Іран та Північна Корея. Столтенберг підкреслив, що президент росії володимир путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Також аналітики Інституту взяли до уваги заяву голови Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко про те, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі і будуть змушені розпочати наступ через зростаючий внутрішній тиск, необхідний для перемоги.

«Заяви Столтенберга та Тимочко підтверджують попередній прогноз Інституту світової політики про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці», – йдеться у звіті ISW.

Також аналітики ISW звернули увагу на те, що з повідомлень російських військових блогерів, росія задіяла ще не всі резерви і готує їх для вирішального наступу.

Нагадаємо, колишній міністр оборони США Марк Еспер вважає, що політика Заходу щодо України правильна, але надто повільна, тому закликав США надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії ATACMS. В ISW раніше повідомляли, що рішення країн Заходу надати Україні сучасні танки важливе, але воно серйозно забарилось.

Агентство Телевидения Новости