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До 12 років за ґратами: незаконне збереження психотропів

До 12 років за ґратами: незаконне збереження психотропів

До 12 років за ґратами загрожує чоловіку, який незаконно придбав та зберігав психотропи

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 31-річного чоловіка за фактом незаконного придбання та зберігання психотропної речовини у великих розмірах та особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік зберігав у себе в квартирі по вул. Семінарській у м. Харкові амфетамін та PVP, які він незаконно придбав. Він розфасував до полімерного зіп-пакету понад 1,5 гр амфетаміну та поклав собі у кишеню, аби у подальшому збути. Проте бажане не стало реальністю: правоохоронці викрили чоловіка.

Під час обшуку за місцем його проживання було вилучено близько 300 гр PVP та понад 13 гр амфетаміну.

Справу розглядатимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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