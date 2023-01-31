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Дмитру Сусу призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі

Дмитру Сусу призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса до 9 років позбавлення волі.

Джерело: трансляція оголошення вироку ВАКС

Пряма мова: “Остаточно призначити Сусу Дмитру покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, адвокатурі, правоохоронних органах строком на 3 років та з конфіскацією всього належного йому майна”.

Також Суса позбавили класного чину – старший радник юстиції.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Суса було відсторонено через конфлікт із Національним антикорупційним бюро.

За генпрокурорства Юрія Луценка влітку 2016-го року Сус опинився в епіцентрі гучного скандалу – між ГПУ та НАБУ. У розпал конфлікту слідчо-оперативна група на чолі з ним приходила з обшуками до НАБУ, а стеження за самим слідчим призвело до фізичного зіткнення між працівниками двох силових структур.

Однак восени 2016 року виявилося, що його автомобіль Audi Q7 записано на 85-річну бабусю. Ця історія стала першим формальним приводом для переведення Суса на іншу посаду з подальшим звільненням з ГПУ.

Навесні 2017 року співробітники НАБУ затримали його в аеропорту “Бориспіль” за підозрою в заволодінні чужим майном у великих розмірах.

Джерело: Pravda

Агентство Телевидения Новости

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