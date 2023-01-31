В поліції розповіли подробиці затримання зловмисника, який різав колеса автівок на Салтівці

Харківські правоохоронці затримали зловмисника, який пошкодив більше 150 автівок – різав колеса транспортним засобам на Салтівці. Діяв вандал переважно у нічний час. Об’єктом його хуліганських дій були машини, припарковані біля багатоповерхівок.

Подробиці затримання розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов: «Нічний злодій був помічений тиждень тому місцевим хлопцем – зловмисник в цей час різав колеса мікроавтобуса Фольксваген. Звісно ж, такі люди спілкуватись нормально не можуть, тому весь цей час ця «особа» – Роман погрожував хлопцю ножем. Оперативники карного розшуку, слідчі та прокурори оперативно зібрали докази. Слідчі вже провели обшук – вилучили ніж та одяг.

Ставлення до таких людей однозначне – кожний з таких має отримати максимальне покараний згідно з законом. У воєнний час шкодити людям, які повернулись в найбільш зруйнований та постраждалий район міста, і при чому продовжувати поводитись себе зухвало, не поважати суспільство та оточення – таке не має пробачитися ані суспільством, ані законодавством».

Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

31 січня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Слідчий суддя задовольнив клопотання та обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости