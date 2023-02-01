У м. Ізюм зловмисник викрав майно з домоволодіння, яке зазнало руйнувань

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки з домоволодіння в Ізюмському районі.

В середині липня 2022 року 41-річний житель міста Ізюм скоїв крадіжку побутової техніки з приватного будинку.

Під час перевірки було встановлено, що чоловік викрав майно з домоволодіння, яке зазнало руйнувань від обстрілів росіян. Зловмисник зізнався у скоєному. Всі речові докази вилучені.

За даним фактом Ізюмського районного управління поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляє поліція Харківської області 30 січня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости