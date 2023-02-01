ЗБИТКИ НА СУМУ МАЙЖЕ 13 МЛН ГРН

Господарський суд Харківської області задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного акціонерного товариства про стягнення безпідставно збережених коштів у вигляді орендної плати.

Встановлено, що по проспекту Героїв Харкова в Індустріальному районі міста розташований комплекс нежитлових будівель, право власності на більшість з яких зареєстровано за приватним акціонерним товариством.

Однак, всупереч вимогам законодавства, земля під цією нерухомістю не оформлена.

За втручання прокуратури місцевий бюджет буде поповнено. У період з 2017 по 2019 рр. товариство не сплачувало орендну плату за користування земельною ділянкою, чим завдало Харківській міській територіальній громаді збитків на суму майже 13 млн грн.

Порушені вимоги законодавства стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Після набрання рішенням Господарського суду Харківської області законної сили окружною прокуратурою будуть вжиті заходи щодо забезпечення його виконання з метою надходження коштів до місцевого бюджету.

Агентство Телевидения Новости