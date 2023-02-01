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Вступив до ЗСУ, щоб передавати інформацію ФСБ

Вступив до ЗСУ, щоб передавати інформацію ФСБ

В Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри за статтею про державну зраду двом чоловікам, один із яких вступив у ЗСУ, але разом зі спільником передавав таємну інформацію російським спецслужбам.

«За даними слідства, мешканець Харківщини, який з початку війни проживав на Сумщині, у листопаді 2022 року мобілізувався. Підтримуючи проросійські ідеї, він вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ. Проходячи службу в роті забезпечення на посаді водія, чоловік систематично відвідував місця дислокації українських військових. За допомогою месенджера пересилав йому гугл-координати місць розташування військовослужбовців ЗСУ та складів з боєприпасами. Пізніше його передислокували на Схід, територію Донецької області. Щоб уникнути викриття, зібрані дані агент пересилав своєму товаришу, який передавав їх куратору з ФСБ», – розповіли в ОГП.

Повідомляється, що обоє чоловіків були напередодні затримані. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Radio SVOBODA

Агентство Телевидения Новости

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