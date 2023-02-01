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Понад 18 тисяч об’єктів зруйновано на Харківщині

Понад 18 тисяч об’єктів зруйновано на Харківщині

«(Зруйновано) більше 18 тисяч об’єктів, з них більше 8 тисяч — саме житловий фонд. 4 тисячі — це багатоповерхівки і десь 4 тисячі з лишком — це приватні домогосподарства.

Перед новим роком ми сконцентрували свою увагу на відновленні критичної інфраструктури, щоби забезпечити відновлення електро-, водо- і теплопостачання у зимовий період.

Поряд із цим було реалізовано декілька проєктів із відновлення житла — це багатоповерхівки у місті Ізюм, наприклад, для того, щоби люди повернулися і користувалися своїм житлом.

В нас вже до відновлення заплановано по області біля 105 шкіл — це при тому, що по державі це буде приблизно 150 шкіл. На цей рік ми плануємо акцентувати увагу на відновлення житлового фонду», — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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