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Понад мільйон людей вже повернулись до Харкова

Понад мільйон людей вже повернулись до Харкова

Через місяць повномасштабної війни в Харкові залишалося 200-300 тисяч осіб, зараз нараховуємо 1 мільйон 100 тисяч — ОВА

«У нас ВПО на сьогоднішній час 450 тисяч людей — це по місту Харкову і області. Якщо брати місто Харків, наразі ми нараховуємо 1 мільйон 100 тисяч людей. Нагадаю, що в часи повномасштабного вторгнення, після, умовно кажучи, першого місяця в Харкові залишилося проживати 200-300 тисяч максимум. Тобто люди повертаються.

Вже не так активно, але повертаються на ті території, де відносно безпечно. Чому відносно безпечно, тому що ракета с-300 може дістати будь-якої частини території Харківської області і час польоту ракети — 30-40 секунд.

Якщо брати інші населені пункти, — у Лозовій, де ми проводили евакуацію, коли частина області ще була окупована, налічувалося біля 10 тисяч людей, наразі вже можемо говорити про 60 тисяч людей», — зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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