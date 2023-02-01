На деокупованих територіях Харківщини на 80% відновлено електропостачання

«Наразі на деокупованих територіях вже на 80% відновлено електропостачання, на 75% відновлено газопостачання.

Ми зараз вже приступили на півночі, у Дергачівській громаді відновлювати електроенергію: це було досить складно, оскільки територія там замінована, підрозділи ДСНС працювали у надскладних умовах.

По області вже 51 тисяча вибухонебезпечних предметів знешкоджена, однак ще досить велика кількість напрямків, які потрібно розмінувати. Від цього напряму залежить швидкість відновлення електропостачання.

Ми плануємо десь за місяць вийти на 100% відновлення електропостачання на деокупованих територіях», — розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости