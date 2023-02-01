Сторожа приватних мисливських угідь розстріляли з автомата

Тіло 58-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями було знайдено 30 січня неподалік села Моначинівка Куп’янського району в вагончику на території господарства.

До вбивства виявилися причетними два місцевих мешканці, рідні брати 30 та 31 років, у яких з потерпілим був давній конфлікт.

В день вбивства зловмисники прийшли до сторожа, влаштували з ним чергову сварку та застрелили чоловіка з автомата.

Покидаючи місце злочину, вони прихопили бензопилу, яку знайшли у вагончику.

Під час обшуку працівники поліції вилучили у підозрюваних автомат Калашникова та викрадене майно.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та розбою.

Згідно з санкцією статей зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости