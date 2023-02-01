На Харківщині арештовано корпоративні права низки підприємств на суму майже 5,5 млн грн

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, службовими особами зазначених підприємств (ч. 2 ст. 209 КК України).

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом компаній щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Йдеться про низку зареєстрованих на території м. Харкова та Харківської області підприємств з різними видами діяльності, серед яких оптова торгівля паливом, зерном, дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, будівництво житлових і нежитлових приміщень тощо. Засновниками вказаних компаній є громадяни РФ.

26 січня 2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму близько 5,5 млн гривень, а також на нежитлову будівлю площею майже 1260 кв. м. Наразі вказані арештовані активи вже передані до АРМА.

Харківською обласною прокуратурою спільно з ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та за інформаційного забезпечення ГУ ДПС у Харківській області продовжується вжиття заходів щодо арешту майна та корпоративних прав громадян РФ та російських компаній.

Агентство Телевидения Новости