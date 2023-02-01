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На Харківщині арештовано корпоративні права низки підприємств на суму майже 5,5 млн грн

На Харківщині арештовано корпоративні права низки підприємств на суму майже 5,5 млн грн

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, службовими особами зазначених підприємств (ч. 2 ст. 209 КК України).

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом компаній щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. 

Йдеться про низку зареєстрованих на території м. Харкова та Харківської області підприємств з різними видами діяльності, серед яких оптова торгівля паливом, зерном, дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, будівництво житлових і нежитлових приміщень тощо. Засновниками вказаних компаній є громадяни РФ. 

26 січня 2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму близько 5,5 млн гривень, а також на нежитлову будівлю площею майже 1260 кв. м. Наразі вказані арештовані активи вже передані до АРМА.

Харківською обласною прокуратурою спільно з ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та за інформаційного забезпечення ГУ ДПС у Харківській області продовжується вжиття заходів щодо арешту майна та корпоративних прав громадян РФ та російських компаній.

Агентство Телевидения Новости

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