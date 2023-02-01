Обстріляли приватний сектор: 60-річного чоловіка поранено

01 лютого близько 07:20 стався ворожий обстріл приватного сектору у м. Куп’янську, повідомляє ДСНС.

Один зі снарядів потрапив у приватний будинок на вул. Кавказ.

Внаслідок вибуху житловий будинок зазнав руйнацій. Пошкоджена одна із зовнішніх стін та дах.

Поранено 60-річного господаря оселі, який перебував на дворі. Він отримав осколкове поранення черевної порожнини. До місця події негайно виїхали рятувальники 44-ї ДРПЧ, наряд поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Після стабілізації пораненого, рятувальники допомогли медикам транспортували його до карети швидкої.

Треба було подолати шлях вгору довжиною у 150 м. по засніженому крутому схилу правого берега річки Оскіл.Рятувальна операція тривала близько 20 хвилин.

Агентство Телевидения Новости